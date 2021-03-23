Известный певец Александр Пономарев, прятавшийся под маской Льва в шоу "Маска" поделился своей болью, рассказав о потере отца в молодом возрасте

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 47-летний артист поделился с поклонниками своей болью, разместив архивное фото со своим отцом. Пономарев рассказал, что его отец Валерий Александрович ушел из жизни, когда певцу было всего лишь 24 года.

"Сегодня День Рождения у моего Отца, Пономарева Валерия Александровича! Его не стало в 1997, мне было 24! Царство Небесное ...", - сообщил Александр.

Ранее в интервью Александр рассказывал, что у его отца остановилось сердце, когда он выступал с концертами в Трускавце. Отец позвонил ему за два часа до того, как его не стало. также Александр рассказывал. что его отец с самого детства был ему другом и советником и всегда учил себя защищать.

Поклонники Александра поддержали артиста, и поблагодарили отца за такого талантливого сына.

"Царство небесное вашему папе 🙏 Светлая память 🙏", "Отец-это Ангел хранитель, которой с небес своей Любовью охраняет Вас ... Светлая Память ... 🙏🙏🙏", "Благодарность ему всенародная за талантливого сына! Душа его радуется!!🙏🙏🙏❤️", - написали поклонники артиста.

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