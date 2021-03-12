Знаменитый украинский певец Александр Пономарев восхитил невероятной красотой
Как передает Politeka.net, на странице «Зірковий шлях» сравнили, как выглядел артист в молодости на архивном фото и сейчас.
Пользователи Сети активно комментируют кадры, многие отмечают. Что певец выглядит хорошо в любом возрасте.
«Он что тогда, что сейчас очень хорош. И песни у него все хорошие», «Я была влюблена в красивенного Пономарева, который на фото #1», «Красавчик в 90-е», «Так время пролетело», «Пономарев во все времена красив, что сейчас, что в 90е шикарный мужчина. Жаль, что семья так и не сложилась. Он достоин любви и счастья», «Не нравится вообще 👎 песни ноющие все... вечно страдает», «Красивый», - пишут в комментариях.
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Напомним, Пономарев прожил в гражданском браке 10 лет с дочерью известного композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой. Супруги воспитывают общую 21-летнюю дочь Евгению. По словам артиста, с Аленой он расстался из-за ее измены.
В 2006 году Александр Пономарев женился на Виктории Мартынюк – спустя год у супругов родился сын Александр. Второй брак артиста распался в 2010 году.
Не все гадко складывалось и в карьере артиста. В 2003 году Александр Пономарев представлял Украину на Евровидении. Тогда с песней "Hasta La Vista" он занял в финале четырнадцатое место, набрав 30 баллов.
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