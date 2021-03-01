Знаменитый украинский певец Александр Пономарев раскрыл неожиданные подробности о своем участии в шоу «Маска», где его личность вызвала большую интригу

Как стало известно в прошедшее воскресенье, именно Пономарев скрывался под маской импозантного Льва. Некоторые с самого начала были уверены в том, что этого персонажа отыгрывает он, а для других это стало неожиданностью.

Личность Льва вызвала бурную дискуссию и среди звездных детективов шоу – Андрея Данилко, Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменских и Олега Винника. Так, Данилко был настолько уверен в том, что под маской Пономарев, что поспорил на свою квартиру.

Пономарев признался, что его даже шантажировали из-за участия в шоу. Певец пояснил, что тесно общается с тремя детективами, и они пытались выпытать у него правду в личном общении.

«Мы постоянно на связи с тремя точно детективами вашими и да, шантаж был. Говорили, что если снимут, а там я – то со мной разговаривать не будут. Ну, это шутили так, конечно. Мы друзья все трое…Я не вру по жизни, поэтому я не отвечал, я это или не я, а старался уклоняться от ответа прямого», - рассказал артист.

Он добавил, что во время подобных расспросов старался переводить тему.

Напомним, скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!".

Как сообщала Politeka, раскрыта одна из главных интриг шоу "Маска", Полякова при всех обратилась к Данилко: "Раздевайся!".

Также Politeka писала, что Данилко вляпался на шоу "Маска", может потерять самое ценное: "Михайлович нервничает".