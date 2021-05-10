Народный артист Украины Александр Пономарев показал фото своей покойной мамы Любови Анатолиевны
Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал черно-белый снимок на своей странице в Instagram в День матери.
"Поздравляю всех с Днем матери! Это моя мама, ее с нами нет с 2004 года! Женьку-внучку дождалась, Сашу-внука — нет! Помним, любим! Царство Небесное" — написал артист.
Пользователи Сети восхищаются красотой Любови Анатолиевны.
«Красивая у Вас мама! Наша благодарность, добрая, светлая память и царствие небесное нашим мамам», «Похожа на какую-то актрису, красавица», «Очень красивая! Светлая память», «Вечная память всем Мамочкам, которых уже нет!🕯🙏 А живым желаю крепкого здоровья на долгие-долгие годы», «Очень красивая мама. Теперь понятно, в кого пошел сын», - пишут в комментариях.
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Как рассказывал Пономарев ранее, мама всегда в него верила и первой заметила его музыкальный талант. Когда Александр заканчивал школу, мама настояла, чтобы он поступил в музыкальное училище, и постоянно поддерживала его на фестивалях.
Пономарев и сам не забывал баловать родительницу. В конце 90-х он подарил ей ресторан в Хмельницком, а позже и вовсе осуществил мечту – познакомил с кумиром Аллой Пугачевой.
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