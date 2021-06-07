Знаменитый украинский певец Александр Пономарев примерил полицейскую форму и откровенно рассказал о своих мечтах

Снимками в неожиданном образе певец поделился в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Как выяснилось, артист стал участником фото-проекта «Якби Не Шоу-Бізнес», в котором звезды предстают в образах профессий, о которых они мечтали в детстве.

Пономарев признался, что его всегда манила работа полицейского.

«В детстве я хотел быть милиционером, потому что полиции тогда еще не было: полиция была только за границей. Что мне нравилось? У них был пистолет, у них была машина, которая позволяла кричать в мегафон, а это своеобразный микрофон, значит можно было петь», - рассказал в видео Пономарев.

Для съемок его одели в настоящую форму полицейского с жетоном и шевронами, добавив к ней стильные очки, благодаря которым певец тут же превратился в харизматичного героя фильма о правоохранителях. В таком виде Александр с удовольствием позировал перед камерами.

«Моя мечта осуществилась – я теперь наконец-то на 15 минут был полицейским», - добавил певец.

Он также пошутил, что согласился бы и на образ космонавта, но вышла неувязочка.

«Кроме милиционера я еще хотел быть космонавтом, но космического костюма не было и фуражку полицейскую не смогли найти моего размера (63)», - рассказал Пономарев.

Поклонники не смогли пройти мимо этого поста певца.

«Класс! Страна потеряла такого полицейского ... Зато получила Прекрасного Певца!», «Подходит быть только шерифом», «Фуражка 63 размера!!! Это же сколько мозгов уместилось под этой фуражкой! Вон, оказывается откуда этот кладезь талантов!», - пишут люди.

Напомним, Пономарев после двух разводов неожиданно обратился к поклонникам: "Прозрел...".

Как сообщала Politeka, разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

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