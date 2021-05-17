Известный исполнитель Александр Пономарев показал милое фото и похвастался, что написал новую песню

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Александр Пономарев, который недавно принимал участие в шоу "Маска" в роли Льва, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист показал милое фото, а в подписи к нему обратился к украинцам з советом. Оказалось, что новый хит Александр хотел бы спеть дуэтом, потому решил посоветоваться с поклонниками, кого из звезд лучше пригласить к сотрудничеству.

На новом снимке Пономарев запечатлен у окна в многоэтажке, за его спиной вырисовывается вид на весенний город. Перед камерой артист появился в белой футболке с модными солнцезащитными очками на лице, он мило улыбается в объектив. В подписи к публикации Александр обратился к своим поклонникам: "Написал новую песню, с Божьей помощью! Вижу ее как дуэт, но может быть и сольной! Если дуэт, с кем бы хотели его услышать? Отмечайте, я пока думаю и Ваше мнение поможет!".

Фанаты тут же начали комментировать фото, отвечая на вопрос о дуэте: "Александр, сделайте дуэт с малоизвестной певицей. У нас сколько талантов, а пробиться без протекции они не могут. Ну вот честно, надоели уже наши "известные звезды", все одни и те же", "Лучшая новость", "С Дзидзьо, ваши голоса – непревзойденные", "Тина Кароль", "Оксана Муха", "Христина Соловий", "Наташа Могилевская", "С Элиной Иващенко, молодая талантливая девушка".

Напомним, Александр Пономарев в особый день поделился с украинцами своей болью: "Помним, любим! Царство Небесное".

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