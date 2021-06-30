Украинский исполнитель и шоумен Александр Пономарев рассказал об отношениях с бывшей женой Еленой Мозговой

Как сообщает Politeka.net, украинский артист Александр Пономарев в интервью YouTube-программе DOROTYE поделился неизвестными фактами из своей биографии. Певец рассказал об отношениях с бывшей женой и измене, которая стала причиной их развода.

По словам Александра, он долго не хотел вступать в брак, они с Еленой Мозговой долгое время просто жили вместе без штампов в паспорте. Однако, когда женщина забеременела все изменилось.

После десяти лет совместной жизни, брак Пономарева с Мозговой распался – причиной стала измена женщины. По словам артиста, он об этом узнал и не стал терпеть, хотя если бы не это предательство, то вполне возможно, что они с Еленой до сих пор были бы вместе.

"Сама сказала. Но это я сейчас не хочу рассказывать. Это уже такие вопросы очень интимные. Я узнал от нее. Свечку не держал. Елена – мать моих детей, я в любом случае буду ее уважать. И в любом случае, если ей что-то будет нужно, или если ей будет плохо, и она меня попросит меня о помощи, несмотря ни на что, я буду ей помогать", - заявил Александр.

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