Известный исполнитель Александр Пономарев показал свою любимую собаку

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Александр Пономарев, который недавно принимал участие в шоу "Маска" в роли Льва, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артист выложил в сеть очаровательную фотографию, на которой позирует вместе со своей собакой по кличке Ши, а в подписи к кадру рассказал, что его любимица отмечает день рождения, так что они принимают поздравления.

На новом снимке, который Александр сделал сам, они с Ши запечатлены в уютной комнате, собака на переднем плане, тогда как ее хозяин позади. Перед камерой артист появился в белой футболке, он выглядит довольным и даже счастливым. Очень мило выглядит и любимица исполнителя, она с бантиком на голове смотрит в прямо в объектив.

В подписи к фотографии Пономарев написал: "Сегодня день рождения моей Ши! Сегодня приедут гости, она заказала плов, и я начинаю уже его готовить и еще, она готова слушать Ваши поздравления, которые я ей обязательно перечитаю! Всем хорошего дня!". Пользователи конечно же принялись активно обсуждать новую фотографию Александра с его собакой, засыпая их комплиментами и поздравлениями.

Похоже, после двух разводов Пономарев остался жить в своем доме с собакой. Напомним, артист был в браке с продюсером Еленой Мозговой, которая родила ему дочь, а после он женился с Викторией Мартинюк, но и этот брак даже после рождения сына распался.

Напомним, Александр Пономарев в особый день поделился с украинцами своей болью: "Помним, любим! Царство Небесное".

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