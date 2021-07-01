Исполнитель Александр Пономарев в новом интервью рассказал, какую ошибку допустил во втором браке и как судился за сына

Как сообщает Politeka.net, известный артист Александр Пономарев в интервью YouTube-программе DOROTYE поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что во втором браке певец допустил ошибку, о которой жалеет, а также признался, что ему пришлось судиться за сына.

Как известно, после брака с Еленой Мозговой, которая ему изменила, Пономарев женился во второй раз – его избранницей стала молодая девушка Виктория Мартынюк. Во втором браке у артиста родился сын Саша, за которого отцу пришлось судиться после развода с женой.

"Меня это очень выбило, очень. Я судился в трех инстанциях – первый суд, апелляция и кассация. И судился за то, чтобы мне давали ребенка не раз в месяц, а раз в неделю. И это меня очень выбивало", - признался Александр.

По его словам, на развод подала Виктория, но причину разрыва артист назвать не смог. Однако рассказал об ошибке, которую допустил в начале этих отношений. Пономарев рассказал, что тогда ему хотелось поделиться со всеми своим счастьем, поэтому он не скрывал отношения с Викторией и часто появлялся с молодой женой на обложках глянцев и активно раздавал интервью. Теперь его позиция изменилась.

"Я подумал, что надо это показывать всем, и зря это делал. Сейчас я сделал вывод после этого брака, после этих показываний, что больше я свои личные отношения афишировать не буду нигде", - подытожил Пономарев.

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