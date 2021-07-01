Исполнитель Александр Пономарев в новом интервью рассказал, какую ошибку допустил во втором браке и как судился за сына
Как сообщает Politeka.net, известный артист Александр Пономарев в интервью YouTube-программе DOROTYE поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что во втором браке певец допустил ошибку, о которой жалеет, а также признался, что ему пришлось судиться за сына.
Как известно, после брака с Еленой Мозговой, которая ему изменила, Пономарев женился во второй раз – его избранницей стала молодая девушка Виктория Мартынюк. Во втором браке у артиста родился сын Саша, за которого отцу пришлось судиться после развода с женой.
"Меня это очень выбило, очень. Я судился в трех инстанциях – первый суд, апелляция и кассация. И судился за то, чтобы мне давали ребенка не раз в месяц, а раз в неделю. И это меня очень выбивало", - признался Александр.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Звезда "1+1" Падалко показала свой немаленький особняк: "Флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"
"Штраф 180 тысяч гривен": украинцам с 1 июля потреплют нервы масштабными проверками
Победитель "Голосу країни" Лазановский переборщил с фотошопом и перестал быть похожим на себя: "Мачо"
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
По его словам, на развод подала Виктория, но причину разрыва артист назвать не смог. Однако рассказал об ошибке, которую допустил в начале этих отношений. Пономарев рассказал, что тогда ему хотелось поделиться со всеми своим счастьем, поэтому он не скрывал отношения с Викторией и часто появлялся с молодой женой на обложках глянцев и активно раздавал интервью. Теперь его позиция изменилась.
"Я подумал, что надо это показывать всем, и зря это делал. Сейчас я сделал вывод после этого брака, после этих показываний, что больше я свои личные отношения афишировать не буду нигде", - подытожил Пономарев.
Напомним, Пономарев после двух разводов неожиданно обратился к поклонникам: "Прозрел..."
Также мы сообщали, что Александр Пономарев раскрыл причину внезапной смерти отца: "Это такая история...".