Український виконавець і шоумен Олександр Пономарьов розповів про своїх покійних батьків

Як повідомляє Politeka.net, український артист Олександр Пономарьов в інтерв'ю YouTube-програмі DOROTYE поділився невідомими фактами зі своєї біографії. Співак розповів про покійних батьків і свої стосунки з ними, коли вони ще були живі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Олександра, з мамою вони були ближче, але і батька він любив по-своєму, хоч той рано пішов. На момент смерті батькові артиста було 50 років, він помер від серцевого нападу.

"Це така історія. Просто вони періодично то жили, то не жили разом. Він любив пригубити склянку і періодично з цим боровся, і пішов рано", - згадує Пономарьов. Він зізнався, що той період в його житті був дуже складним – померла мама, потім батько, і в цей час він ще й розлучався з першою дружиною Оленою Мозговою.

Також Олександр зізнався, що про нього багато писали неправди в ЗМІ, а ось він сам у важкі періоди музику писати не може. "Нічого не допомагає, тільки Боженька допомагає", - підсумував артист.

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