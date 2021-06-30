Український виконавець і шоумен Олександр Пономарьов розповів про стосунки з колишньою дружиною Оленою Мозговою
Як повідомляє Politeka.net, український артист Олександр Пономарьов в інтерв'ю YouTube-програмі DOROTYE поділився невідомими фактами зі своєї біографії. Співак розповів про стосунки з колишньою дружиною і зраду, яка стала причиною їх розлучення.
За словами Олександра, він довго не хотів вступати в шлюб, вони з Оленою Мозговою довгий час просто жили разом без штампів у паспорті. Однак, коли жінка завагітніла все змінилося.
Після десяти років спільного життя, шлюб Пономарьова з Мозгової розпався - причиною стала зрада жінки. За словами артиста, він про це дізнався і не став терпіти, хоча якби не це зрада, то цілком можливо, що вони з Оленою досі були б разом.
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"Сама сказала. Але це я зараз не хочу розповідати. Це вже такі питання дуже інтимні. Я дізнався від неї. Свічку не тримав. Олена - мати моїх дітей, я в будь-якому випадку буду її поважати. І в будь-якому випадку, якщо їй щось буде потрібно, або якщо їй буде погано, і вона мене попросить мене про допомогу, незважаючи ні на що, я буду їй допомагати", - заявив Олександр.
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