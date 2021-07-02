Исполнитель Александр Пономарев честно признался, были ли измены в браке

Недавно, впервые за долгое время, певец Александр Пономарев дал откровенное интервью на YouTube-канале DOROTYE, где рассказал некоторые подробности о своем распавшемся браке с Аленой Мозговой, о семейных ценностях и личных переживаниях.

«Я пришла к Александру в его загородный дом, чтобы поговорить об отношениях с бывшими женами. Кто кому на самом деле изменял. Откровенно об обвинении в тирании и алкоголизме. Почему с Еленой Мозговой сейчас общаются «периодически»» - прокомментировала интервью телеведущая.

«Я бы мог прожить с человеком всю жизнь, даже если бы пропали чувства. Я бы хотел без этого конечно, но хотелось бы прожить всю жизнь вместе с семьей. У меня есть много знакомых, которые мечутся, не сидят на месте», - говорит Пономарев.

Телеведущая спросила в этот момент, относится ли сам певец к категории гулящих людей и если нет, то тогда выходит, что он никогда не изменял:

«Никогда не говорите никогда, знаете. Послушайте, я ничего не буду говорить об этом, не буду говорить, изменял ли я когда-то. Сейчас это не тема для разговора. Я не изменял на право-налево. Ни первой, ни второй жене. А вот что касается того, если бы меня не предали, то думаю мы бы жили вместе до сих пор вообще», - подчеркнул артист.

Напомним, Александр Пономарев в особый день поделился с украинцами своей болью: "Помним, любим! Царство Небесное".

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