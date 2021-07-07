Украинский певец, звезда «Голосу країни» и муж продюсера Алены Мозговой, Дэвид Аксельрод, рассказал о проблемах со здоровьем и получил реакцию пользователей сети
На днях артист, переболевший коронавирусом, рассказал, что ему требуется операция, пишет Politeka.net. Соответствующими кадрами певец поделился в своем Инстаграм и Фейсбук.
По словам мужа Мозговой, сначала он сам себе поставил диагноз, но позже обратился к врачу, который заявил, что операция на колене неминуема.
Сейчас артиста готовят к оперативному вмешательству.
"Честно говоря я не очень люблю все эти операции и вмешательства, но теперь я понимаю, насколько я плохо относился к своему организму и телу, которые были в плену моих привычек много лет...", - признался Аксерольд.
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Украинцы не остались равнодушны, поддержали и пожелали здоровья певцу:
"Поправляйся поскорее, береги себя🙏🏼", "Желаю скорейшего выздоровления!", "Желаю успешной операции и прекрасно перенести процесс восстановления!", "Все будет хорошо ... просто период ожидания таких вмешательств истощает ... главное чтобы был хороший специалист ... и все будет ОК! Божьего благословения ВАМ!", "Держу кулаки ! Пусть все пройдет наилучшим 🙌 ","Пусть Господь во всем помогает и все делает своими руками через руки врачей здоровья Вам дорогой друг, а мы за вас в молитвах".
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