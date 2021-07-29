Продюсер и одна из основательниц "Песни года" Алена Мозговая ответила тем, кто считает, что она "придумала болезнь для пиара"

Так, 47-летняя бывшая жена Александра Пономарева и нынешняя возлюбленная звезды "Голосу країни" Дэвида Аксельрода уже месяц борется с заболеванием спины (точный диагноз Мозговая не раскрывает). Продюсер делится своими переживаниями у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Лечусь, капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы и исследования, ЛФК... куча всего)) но положительная динамика, жить буду...", - писала Мозговая 24 июля.

А уже спустя пару дней объявила, что проходит последнюю процедуру с капельницей. По ее словам, она очень счастлива, что у нее закончился курс гормонов, противовирусных и других препаратов. Также Мозговая раскрыла, что ранее из-за болезни у нее отнялась половина лица, но сейчас уже восстанавливается. Также практически исчезли проблемы со спиной. Впереди у нее реабилитация для тех органов, которые "пострадали от лечения".

Кроме того, Мозговая выставила фото своей руки, на которой нет живого места из-за уколов.

"Фото после сегодняшней капельницы, так, немного надуло 🙄🙈, левая рука не лучше, фото для тех, кто писал, что я придумала болезнь для пиара и хайпа. Цем вас, дорогие мои и будьте здоровы, особенно психически 😉", - сообщила она.

Украинцы кинулись утешать Алену в комментариях:

"ой, скорейшего восстановления!"

"Мы с Вами и пусть Бог поможет быстрее выздороветь... а все остальное не стоит внимания"

"Держись, Леночка, ты крепкая и красивая и все будет хорошо 😍💝"

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