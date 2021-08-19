Дружина відомого коміка Євгена Кошового Ксенія засвітила сім'ю на публіці
Як передає Politeka.net, Ксенія Кошова відома як танцівниця балету Олени Коляденко Freedom. На одному з виступів вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - гумористом і актором студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим. Подружжя в шлюбі вже більше 14 років, за цей час у них народилося дві дочки - Варвара і Серафима. Сім'я активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти зі свого життя.
На цей раз на сторінці Ксенії в Instagram з'явилися нові сторіз. На них Євген з двома доньками дають інтерв'ю на прем'єрі нової української анімації "Гулівер". Молодшу дочку Серафиму запитують, що вона любить. Дівчинка не роздумуючи відповіла: "Я люблю вчитися".
"Потрібно щоб це чула бабуся Люба, яка там ззаду проходить", жартівливо додав батько Серафими Кошовий. Після цього, Ксенія показала і бабусю дівчаток.
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Також Ксенія поділилася сімейним фото на якому вона з Євгеном, Варварою та Серафимою.
Нагадаємо, що раніше дочка Євгена Кошового Варвара, яку труїли в школі, насилу впізнали на сцені популярного шоу.
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