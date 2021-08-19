Жена известного комика Евгения Кошевого Ксения засветила семью на публике

Как передает Politeka.net, Ксения Кошевая известна как танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. На одном из выступлений она и познакомилась со своим будущим мужем - юмористом и актером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым. Супруги в браке уже более 14 лет, за это время у них родилось две дочери - Варвара и Серафима. Семья активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз на странице Ксении в Инстаграм появились новые Сториз. На них Евгений с двумя дочками дают интервью на премьере новой украинской анимации "Гулливер". Младшую дочь Серафиму спрашивают, что она любит. Девочка не раздумывая ответила: "Я люблю учиться".

"Нужно чтобы это слышала бабушка Люба, которая там сзади проходит", шутливо добавил отец Серафимы Кошевой. После этого, Ксения показала и бабушку девочек.

Также Ксения поделилась семейным фото на котором она с Евгением, Варварой и Серафимой.

Напомним, что ранее дочь Евгения Кошевого Варвара, которую травили в школе, с трудом узнали на сцене популярного шоу.

Ранее сообщалось, дочь Кошевого из "Квартал 95" сравнила отца с известным на весь мир злодеем: как он выглядит

Также, Евгений Кошевой сменил сцену "Квартал 95" на королевский трон: "Ко Дню Независимости..."





