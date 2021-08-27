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Жена ведущего актера "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения рассказала о походе в театр

Как пишет Politeka.net, Ксения и ведущий актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой живут в счастливом браке уже более 14 лет. Супруги воспитывают двух дочерей - Варвару и Серафиму. Семья активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз жена Кошевого рассказала поклонникам о совместном походе в театр вместе с мужем. Кошевая с идеальным макияжем и в элегантном образе сказала, что театр начинается с вешалки, однако Кошевой думает иначе.

"Театр начинается вот с бутерброда и с 50 грамм коньячка. Будьте здоровы! Ходите в театры!", - сказал Кошевой, выпив и закусив.

Заметим, что в театре выступал балет "Freedom", в котором когда-то танцевала Ксения Кошевая.

Ранее Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская вывела на сцену взрослую дочь-красавицу Кошевого: "Ну зажгли".

Напомним, что Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красавиц и детей: "Похожи на сказочных...".

A еще Politeka сообщала, что дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: трогательные кадры.