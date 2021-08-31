Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як зазвичай проходять його зйомки

Український комік останнім часом отримав широку популярність завдяки виступам у «Вечірньому Кварталі», а також зйомкам у серіалі «Одного разу під Полтавою».

Втім, артист любить смішити шанувальників не тільки з екрану, але і в звичайному житті. Так, Юрій часто ділиться кумедними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як пише Politeka.net, у новому пості він вирішив показати, що насправді відбувається по той бік камери під час зйомок.

Як відомо, у Ткача є коронний "номер": артист часто демонструє крупним планом смішний вираз обличчя, для якого він витріщає одне око і високо задирає над ним брову.

У новому пості комік зізнався, що показувати цей трюк йому доводиться практично при кожній зйомці. На відео оператор намагається зняти той самий вираз обличчя артиста, проте в якийсь момент Ткач не витримує і починає сміятися.

"Жодна зйомка без цього не проходить", - підписав кадри гуморист.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Такий погляд", "голлівудський погляд", "Юрчик ти бомба", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" спритно підколола тата.

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" показав підрослу дочку, кадри.

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