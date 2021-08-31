Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как обычно проходят его съемки

Украинский комик в последнее время получил широкую популярность благодаря выступлениям в «Вечернем Квартале», а также съемкам в сериале «Однажды под Полтавой».

Впрочем, артист любит смешить поклонников не только с экрана, но и в обычной жизни. Так, Юрий часто делится забавными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом посте он решил показать, что на самом деле происходит по ту сторону камеры во время съемок.

Как известно, у Ткача есть коронный «номер»: артист часто демонстрирует крупным планом смешное выражение лица, для которого он выпучивает один глаз и высоко задирает над ним бровь.

В новом посте комик признался, что показывать этот трюк ему приходится практически при каждой съемке. На видео оператор пытается заснять то самое выражение лица артиста, однако в какой-то момент Ткач не выдерживает и начинает смеяться.

«Ни одна съемка без этого не проходит», - подписал кадры юморист.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Такой взгляд», «Голливудский взгляд», «Юрчик ты бомба», - пишут люди.

Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" ловко подколола папу.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал подросшую дочь, кадры.

Также Politeka писала, что дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: кадры.