Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как обычно проходят его съемки
Украинский комик в последнее время получил широкую популярность благодаря выступлениям в «Вечернем Квартале», а также съемкам в сериале «Однажды под Полтавой».
Впрочем, артист любит смешить поклонников не только с экрана, но и в обычной жизни. Так, Юрий часто делится забавными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом посте он решил показать, что на самом деле происходит по ту сторону камеры во время съемок.
Как известно, у Ткача есть коронный «номер»: артист часто демонстрирует крупным планом смешное выражение лица, для которого он выпучивает один глаз и высоко задирает над ним бровь.
В новом посте комик признался, что показывать этот трюк ему приходится практически при каждой съемке. На видео оператор пытается заснять то самое выражение лица артиста, однако в какой-то момент Ткач не выдерживает и начинает смеяться.
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«Ни одна съемка без этого не проходит», - подписал кадры юморист.
Его поклонники тут же отреагировали.
«Такой взгляд», «Голливудский взгляд», «Юрчик ты бомба», - пишут люди.
Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" ловко подколола папу.
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал подросшую дочь, кадры.
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