Известный украинский юморист, артист "Квартал 95" Юрий Ткач заснял свою жену, пока они ничего не подозревала

Как пишет Politeka.net, забавное видео Ткач опубликовал в сторис своего Инстаграм. Интересно, понравится ли жене артиста, когда увидит эти кадры.

Известно, что популярный украинский юморист, прославившийся благодаря ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", а также в фильме "Я, ты, он, она", познакомился со своей женой Викторией еще до популярности. Как известно, пара официально вместе с 2014 года, воспитывают шестилетнюю дочь Лизу.

У семейства есть домашняя любимица – такса Буся, которая также время от времени появляется на страницах Ткачей в Инстаграм, радуя фолловеров артиста и его жены.

В этот раз Юрий Ткач заснял, как его супруга Виктория спит в обнимку с собачкой.

«Это истерика», - подписал кадры Юрий Ткач.

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