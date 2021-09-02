Акторів студії "Квартал 95" Євгена Кошового та Юрія Ткача розкритикували фанати

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці студії "Квартал 95" опублікували фрагмент із концерту спеціально до Дня знань – 1 вересня. Суть мініатюри була у тому, щоб показати, як вчителі та діти повертаються до уроків після тривалого карантину.

"1 вересня - трудовик і фізрук вийшли після карантину😆", - написали в Instagram.

Шкільну атмосферу після карантину в гумористичній сценці намагалися відтворити нова учасниця "Танців з зірками" Настя Оруджова та актори Олександр Пікалов і Юрій Крапов.

Перед тим, як показати номер, традиційну для "Кварталу" підводку робили актори студії Юрій Ткач та Євген Кошовий. Глядачі "Вечірнього кварталу" не оцінили номер про школу та написали про це в коментарях.

"Геть не весело шось, геть!!!", " Так це російське телебачення виходить?..", " Не знаю чому, але Ткача в Кварталі, не сприймаю. Як на мене, то Юрчик, його акторський максимум", - написали у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Ткач з "Квартал 95" без прикрас показав, що діється по той бік камери: "Жодна зйомка не...".

Нагадаємо, що розповнілий Кошовий, випивши і закусивши, закликав українців ходити в театри: "Починається...".

A ще Politeka повідомлялa, що дочка Ткача з "Квартал 95" ловко підколола тата: "А де в лисих…".