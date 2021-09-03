Український телеведучий Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе, розповівши про проблему
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став не тільки популярним українським співаком, а й телеведучим. Буквально вчора артист розповів, що стане новим ведучим шоу "Розсміши коміка" з Юрієм Ткачем і Євгеном Кошовим. Тепер Дантес вирішив показати, яка у нього з'явилася проблема, опублікувавши відео в Instagram.
На кадрах Дантес знімав себе крупним планом. Володимир зробив акцент на обличчі, показавши прищ, який вискочив між бровами.
"Просто у мене підліткові хочунчики. Але добре, що поруч Євген Кошовий і Юрій Ткач", - написав Дантес.
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"Хлопці, нічого що у мене просто посеред чола ось така ось фігня росте", - сказав Дантес.
"Ріг", - відповів Євген Кошовий, який лежав на ліжку поруч з Дантесом і Юрієм Ткачем.
"А я дивлюся на вас-нормально. Це не шкодить", - сказав у відповідь Володимир.
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