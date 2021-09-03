Украинский телеведущий Владимир Дантес, муж Надежды Дорофеевой, заснял себя, рассказав о проблеме

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес стал не только популярным украинским певцом, но и телеведущим. Буквально вчера артист рассказал, что станет новым ведущим шоу "Рассмеши комика" с Евгением Кошевым, а также другим известным комиком - Юрием Ткачем. Теперь Дантес решил показать, какая у него появилась проблема, опубликовав видео в Инстаграм.

На кадрах Дантес снимал себя крупным планом. Владимир сделал акцент на лице, показав прыщ, который выскочил между бровями.

"Просто у меня подростковые хочунчики. Но хорошо, что рядом Евгений Кошевой и Юрий Ткач", - написал Дантес.

"Ребята, ничего что у меня просто посреди лба вот такая вот фигня растет", - сказал Дантес.

"Рог", - ответил Евгений Кошевой, который лежал на кровати рядом с мужем Дорофеевой и Юрием Ткачом.



"А я смотрю на вас - нормально. Это не вредит", - сказал в ответ Владимир.

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