Фотографии Дантеса в социальной сети Instagram часто собирают много шуток и насмешек.

Как сообщает Polieka.net, мимо последнего снимка Дантеса невозможно было пройти — там он надел халат, сделал маску для лица, и с бокалом улегся на диван.

О таком отдыхе можно только мечтать, а для Дантеса это реальность.

Судя по всему, фотографировала его супруга Надя Дорофеева, с которой артист сейчас вместе пребывает на отдыхе в Турции.

Решил почувствовать себя настоящей кисой и сделал день в стиле дольче вита. Всё было прекрасно: приятная ванна с эфирными маслами и видом почти на озеро Комо, потом волосы помыл шампунем и даже бальзамом!!" написал Дантес, комментируя свои бьюти-снимки.

"Ну багира", "Я думала, что это Надя", "Ахахах ,обожнюю людей з почуттям гумору!Фотки Володимире", "Для пущего эффекта надо было ещё ноги побрить", "Просто лучший!!! Чувство юмора, яркий слог, ну и красавчик!", — смеются пользователи социальных сетей над музыкантом Владимиром Дантесом.

Напомним, друг Тины Кароль Демин напился перед утренним эфиром, а Дантесу пришлось его "спасать": неожиданные подробности.

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Как сообщала Politeka.net, Муж Дорофеевой Дантес откровенно рассказал о своём стеснении: "Кажется, это какой-то...".