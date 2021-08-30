Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заметила Дантеса, рассекающего на дороге в дорогом автомобиле

Популярная телеведущая отправилась на привычную процедуру в салон красоты, чтобы улучшить состояние кожи. Так, звезда часто ездит к косметологу и показывает, какие процедуры делает. Чаще всего звезда делает пилинг и чистку лица, поскольку ей надо закрывать поры.

Не постеснялась звезда после процедуры показать и себя без фильтров с покрасневшим лицом, после чего в машине записала еще несколько роликов.

После того, как артистка продемонстрировала последствия похода в салон, на дороге во время поездки ее ждал сюрприз – она встретила Владимира Дантеса. Причем мужчина ехал на роскошном автомобиле насыщенного оттенка, чем впечатлил телеведущую.

«Ой, Володенька! Я думаю, что за кавалеры? Ох, лимонный царь!» - с юмором подметила артистка, восхитившись ярким цветом авто Дантеса.

Отметим, за Лесей следят почти 4 миллиона человек, ранее Никитюк показала, как ей удается поддерживать себя в форме. Звезда опубликовала несколько stories из спортзала и показала, какие упражнения выполняет. Так, Леся в черно-белом спортивном костюме несколько раз подтянулась и выполнила еще некоторые упражнения.

Ранее Politeka писала, что Никитюк в белье засветила интерьер своей уютной спальни: зеленые стены и зеркало с лампочками.

Напомним, что Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новое звание Монатика: "Никто не верил в него...".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина, KAZKA и Товстолес из "Женского квартала" откликнулись на скандал Никитюк с Дурневым: "Все еще хуже".