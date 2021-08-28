Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як займається в спортзалі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою, запам'ятавшись українцям по шоу "Орел і Решка"," Хто зверху " і багатьох інших. Красуня активно не тільки миготить на ТБ, але і веде блоги в соціальних мережах.

Зазвичай Леся хвалиться фігурою або жартує, радуючи українців своїм почуттям гумору, але цього разу Ніктюк показала, як проходить тренування в спортзалі. Тренер на першому сторіс вирішив пожартувати над красунею, але Леся не розгубилася.

"Леся, живіт втягни", - сказав тренер, підходячи до Нікітюк.

"Не можу", - відповіла Леся.

"Я така собі подобаюся", - сказала Нікітюк.

На інших сторі Леся показала кілька вправ, вражаючи фігуркою. Костюм ідеально підкреслив сідниці дівчини, а виріз на спині додав пікантності.

Нагадаємо, Андре Тан, Нікітюк та інші вирішили не мовчати після емоційної тиради Полякової

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк влаштувала "битву" з Дорофєєвою і Каменських, попросивши українців про допомогу

А ще Politeka писала, що солістка Go_A "відзначилася" перед Лесею Нікітюк, влаштувавши Божевільні танці



