Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как занимается в спортзале
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной телеведущей, запомнившись украинцам по шоу "Орел и Решка", "Кто зверху" и многих других. Красотка активно не только мелькает на ТВ, но и ведет блоги в социальніх сетях.
Обычно Леся хвастает фигурой или шутит, радуя украинцев своим чувством юмора, но в этот раз Никтюк показала, как проходит тренировка в спортзале. Тренер на первом сторис решил подшутить над красоткой, но Леся не растерялась.
"Леся, живот втяни", - сказал тренер, подходя к Никитюк.
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"Не могу", - ответила Леся.
"Я такая себе нравлюсь", - сказала Никитюк.
На других стори Леся показала несколько упражнений, впечатляя фигуркой. Костюм идеально подчеркнул ягодицы девушки, а вырез на спине добавил пикантности.
Напомним, Андре Тан, Никитюк и другие решили не молчать после эмоциональной тирады Поляковой
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