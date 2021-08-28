Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как занимается в спортзале

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной телеведущей, запомнившись украинцам по шоу "Орел и Решка", "Кто зверху" и многих других. Красотка активно не только мелькает на ТВ, но и ведет блоги в социальніх сетях.

Обычно Леся хвастает фигурой или шутит, радуя украинцев своим чувством юмора, но в этот раз Никтюк показала, как проходит тренировка в спортзале. Тренер на первом сторис решил подшутить над красоткой, но Леся не растерялась.

"Леся, живот втяни", - сказал тренер, подходя к Никитюк.

"Не могу", - ответила Леся.

"Я такая себе нравлюсь", - сказала Никитюк.

На других стори Леся показала несколько упражнений, впечатляя фигуркой. Костюм идеально подчеркнул ягодицы девушки, а вырез на спине добавил пикантности.

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