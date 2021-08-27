Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала незвичайний костюм, який приміряла у своїй спальні

Телеведуча звикла показувати в Instagram кадри з життя, розповідати про себе і дивувати гуморними зауваженнями. В цей же раз зірка захопила кадрами, зробленими в її спальні після ремонту.

Як відомо, артистка робила у своїй квартирі в Києві ремонт довгий час, а потім поспішила похвалитися результатами і здивувала вельми затишним дизайнерським рішенням. На нових же кадрах Леся показала, як позувала в спальні перед дзеркалом з підсвічуванням.

На кадрах щаслива телеведуча демонструвала свій новий костюм, який відбиває світло при спалаху камери. При цьому зірка показала трохи своєї кімнати, велике ліжко і значну колекцію парфумів, яка ледь містилася перед дзеркалом поруч з нею.

Раніше Леся показала, як позувала в короткій сукні з принтом в дрібну квіточку і простий сумочкою темно-оранжевого відтінку. Зачіску ж зірка зробила вельми оригінальну, а макіяж залишила з акцентом на пухкі губи.

При цьому не обійшлося без лестощів собі коханій - у підписі артистка похвалила саму себе: ""Хороша чортівка "... я про фотографа😌» - пише Нікітюк під постом.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.