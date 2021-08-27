Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала необычный костюм, который примерила в своей спальне
Телеведущая привыкла показывать в Инстаграм кадры из жизни, рассказывать о себе и удивлять юморными замечаниями. В этот же раз звезда восхитила кадрами, сделанными в ее спальне после ремонта.
Как известно, артистка делала в своей квартире в Киеве ремонт долгое время, а затем поспешила похвастаться результатами и удивила весьма уютным дизайнерским решением. На новых же кадрах Леся показала, как позировала в спальне перед зеркалом с подсветкой.
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На кадрах счастливая телеведущая демонстрировала свой новый костюм, который отражает свет при вспышке камеры. При этом звезда показала немного своей комнаты, большую постель и внушительную коллекцию духов, которая едва помещалась перед зеркалом рядом с ней.
Ранее Леся показала, как позировала в коротком платье с принтом в мелкий цветочек и простой сумочкой темно-оранжевого оттенка. Прическу же звезда сделала весьма оригинальную, а макияж оставила с акцентом на пухлые губы.
При этом не обошлось без лести себе любимой – в подписи артистка похвалила саму себя: ««Хороша чертовка» …я про фотографа😌» - пишет Никитюк под постом.
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".
Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.