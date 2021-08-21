Конфлікт популярної телеведучої Лесі Нікітюк та українського блогера Олексія Друнєва набирає обертів

Як пише Politeka.net, 35-річний телеведучий та блогер Олексій Дурнєв став активно розвиватися на платформі You Tube, куди записує різні відео. В одному із таких роликів Дурнєв різко висловився про ріст популярної телеведучої Лесі Нікітюк.

"Метр вісімдесят три. Вибачте, але це тільки на залізниці працювати. Ну красиві жінки – вони ж всі невисокі", - сказав Дурнєв.

Леся Нікітюк не стала мовчати, записала гумористичне відео, де переодяглася в провідницю, та передала привіт своїм "колегам" – Маші Єфросініній та Олі Поляковій, які також дуже високі (180 см обидві). Також Нікітюк пройшлася і по Дурнєву.

"Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!", - різко сказала Леся.

У коментарях телеведучу підтримало багато українських зірок, у тому числі й Маша Єфросиніна, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька та Валерія Товстолес з "Жіночого кварталу".

"Любов любов ❤️❤️❤️❤️", - написала Зарицька.

"Ах ти ж йоп, так все ще гірше з людиною, справа у рості, виявляється!", - не стрималася Єфросініна.

" 😂😂😂 Леся, ти прекрасна)", - зробила комплімент Товстолес.

Рaніше Politeka писaлa, що скандал Нікітюк і Дурнєва вийшов на новий рівень, зачепило Полякову і Осадчу: "Ти зі своїм зростом..."

Нагадаємо, що Нікітюк в обіймах близької людини засвітила каблучку з камінцем на безіменному пальці: "Хвилинка любові"

A ще Politeka повідомлялa, що переможець "Голосу країни" Лазановський після підкатів до Нікітюк засвітився в компанії ще однієї зірки: "Ви тільки погляньте...".