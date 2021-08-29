Известный певец и шоумен Владимир Дантес рассказал в социальных сетях чего стесняется
Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также Владимир женат на известной певице Наде Дорофеевой. Ведущий активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.
На этот раз Владимир опубликовал новую фотографию на своей странице в Инстаграм. Певец показал себя на сэлфи и поделился с поклонниками о своём стеснении.
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"Я тааак стесняюсь делать селфи
Кажется, это какой-то нарциссизм. Хотя при этом сториз обожаю.
А еще есть такая штука - отбор фотографий. Вот даёшь посмотреть своим близким и они выбирают такууую дичь, что аж страшно, что они видят меня именно таким
А когда показываешь, то что тебе нравится они говорят, что я не очень хорошо получился)
Возможно с этой фотографией такая же история. Она отображает как же я охринел за лето оттого как всё несётся.
Есть небольшой страх успеха, но я его поборю)) И вы тоже не бойтесь, что вы классные!)"
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