Известный исполнитель Владимир Дантес рассмешил новым фото после отдыха с Надей Дорофеевой

Артист часто показывает в сети различные кадры со своими образами, причем чаще всего для того, чтобы рассмешить аудиторию. Владимир не боится быть настоящим и не притворяется на камеру, причем свои неловкие селфи он также удачно высмеивает.

В этот раз Дантес насмешил вальяжной позой на диване. Отдыхая вместе с женой в Греции, певец успел сделать много кадров, в том числе и такие позитивные

«Царь во дворце» - пишет певец.

Поклонники ожидаемо отреагировали: лень даже было слово дописать😂; Иди то, делай сюда 😏; Мне нравится книга😂; Султан Владимир-Хан Хазрет Лери!; Мне нравится 😍 всё; лучший ❤; Та ваще🔥 Вова лучший😍; и книжка «Убийца сидит напротив»; После надписи на книге я бы так расслабленно не лежала 😂; Что-то Вова превратился в батю какого-то; Очень интересно что же там за убийца сидит на против?))».

Также Дантес рассказал об отдыхе, и своем загаре: "Я обещал выложить селфи после отдыха. А я не балабол. Синяки ушли, а на их место пришёл загар. Заросли усы в бороде и веснушках. Стал мыслить позитивнее. Вообще стал счастливее.

Понял, что могу выставить фото с таким выражением лица, т. к только что понял, что опять нужно работать, а я прям морально не готов к этому. Но…куда ж вы без меня. Не справитесь".

Напомним, Дантес рассказал о новом шансе для брака с Дорофеевой: "Мы три раза разводились, сейчас вот опять...".

Как сообщала Politeka, Загорелая Дорофеева в мини-купальнике нашла, за что себя похвалить: "Ну, ничего себе...".

Также Politeka писала, что Семейные "разборки" между Дорофеевой и Дантесом развернулись в Сети: "Свое не мог придумать?".