Певица Надя Дорофеева поделилась впечатлениями от отдыха в Турции, показав несколько ярких кадров

Так, 31-летняя звезда вместе со своим супругом Владимиром Дантесом решили устроить перерыв в работе и хорошенько расслабиться на морском побережье, отправившись в Анталию.

Надя сообщила в своем новом посте в Инстаграм, что, к сожалению, отпуск подходит к концу, но при этом она получила уйму приятных эмоций, передает Politeka.net.

На опубликованных фото Дорофеева предстала в крошечном оранжевом купальнике и светлой панамке. Певица покрутилась перед камерой в различных ракурсах, демонстрируя стройную фигурку.

В подписи она призналась, что не забывала себя хвалить за любую мелочь: от "встала пораньше" до "записала рабочий зум".

"В этот раз я радовалась даже тому, что мне удавалось встать пораньше. Я хвалила себя за это и от этого поднималось настроение, сил было много... А ещё я стала чуть меньше бояться рыб (не смейтесь, это уже прогресс). Ещё нам удалось 2 раза позаниматься спортом и сделать 2 рабочих зума. Немного, но блииин, это ведь отпуск )) И тут я снова похвалила себя. Из-за занятий спортом - было обидно есть вредную еду - каждый день в моем рационе были салаты и я такая - ну ничего себе я хэлси - и пошла треснула булочку, но с утра и всего 2 раза) Короче, я такая молодец. И вы такие молодцы, что прочитали этот пост 😂❤️", - не сдержала эмоции звезда.

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