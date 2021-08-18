Украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в бирюзовом купальнике показала яркий кадр

Сейчас Надя находится на отдыхе в Греции вместе с друзьями и супругом Владимиром Дантесом. Пара отправилась на курорт сразу после того, как отметила годовщину. Теперь каждый день артистка рассказывает, как проходят ее будни.

Больше всего поклонники нахваливают при этом цветущий и счастливый вид звезды, которая привыкла показывать фигуру в простых, но удачных образов. Одним из таких стал лук с бирюзовым купальником.

«В море, включая меня, сейчас 6 человек. К концу дня нас станет 8.Тем временем в бассейне весь отель)) Внимание вопрос: в какой момент море вышло из тренда? Объясните мне пожалуйста ?!)» - пишет Надя под постом.

Поклонники поспешили ответить: «Я всегда тоже удивляюсь 🤷‍♂️; Как по мне море намнооого лучше любого бассейна!🙌🏻❤; Каждый купальник лучше другого😍🔥; Надь, не начинай, все равно вижу только купальник!; Море как и DOROFEEVA всегда в тренде🙌🏻❤; Надь, ты за такое маленькое количество времени успела загореть?😅🙌🏽; Какое чистое море 😍😍».

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