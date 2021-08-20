Популярная украинская певица Надя Дорофеева и ее муж – певец и блогер Владимир Дантес – отдыхают в Турции

Как пишет Politeka.net, несмотря на большое количество концертов и работы, Дантес и Дорофеева нашли время на отдых в солнечной Турции. Так, пара отправилась на элитный курорт в город Кемер, поселилась в шикарной двухэтажной вилле, у которой есть несколько спален, огромный бассейн и зал.

На отдыхе Дантес не забывает быть активным в Instagram. Певец устроил своим поклонникам популярную рубрику "Вопрос-ответ" и фанаты буквально засыпали певца интересными вопросами. Так, поклонники интересовались, ссорится ли Владимир с Надей и было ли такое, что ссоры доходили вплоть до развода. На это Дантес ответил с юмором.

"Да, мы три раза разводились. Сейчас вот снова хотели побыть вдалеке друг от друга, но случайно выбрали один и тот же отель, одну виллу и судьба пытается склеить наши отношения", - шутит Дантес.

Ранее Politeka писала, что семейные "разборки" между Дорофеевой и Дантесом развернулись в Сети: "свое не мог придумать?".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес набросился на женщин с претензией: "Почему мы должны их стесняться?".

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева пленила загорелой фигурой в крохотном купальнике: "Надь, не начинай...".