Українська співачка і екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва у бірюзовому купальнику показала яскравий кадр

Зараз Надя перебуває на відпочинку в Греції разом з друзями і чоловіком Володимиром Дантесом. Пара вирушила на курорт відразу після того, як відзначила річницю. Тепер кожен день артистка розповідає, як проходять її будні.

Найбільше шанувальники нахвалюють при цьому квітучий і щасливий вигляд зірки, яка звикла показувати фігуру в простих, але вдалих образів. Одним з таких став лук з бірюзовим купальником.

"У морі, включаючи мене, зараз 6 осіб. До кінця дня нас стане 8.Тим часом в басейні весь готель)) увага питання: в який момент море вийшло з тренда? Поясніть мені будь ласка ?!) "- пише Надя під постом.

Шанувальники поспішили відповісти: "я завжди теж дивуюся☺️; як на мене море намнооого краще будь-якого басейну!🙌 🏻 ❤ ; Кожен купальник краще іншого😍 🔥; Надь, не починай, все одно бачу тільки купальник!; Море як і DOROFEEVA завжди в тренді☺❤; Надь, ти за таку маленьку кількість часу встигла засмагнути?😅 🙌 🏽 ; Яке чисте море😍 😍».

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