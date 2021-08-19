Сімейна пара Дорофєєва і Дантес відпочиває в Туреччині, проте через фото з відпочинку вони публічно "посварилися"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, опублікував у своєму Instagram миле фото з відпочинку в Туреччині. У підписі до кадру він зізнався, що його часто за кордоном приймають за місцевого.

На знімку Вова зображений, плаваючи на колі в морі, на ньому тільки червоні шорти, він розкинув руки і ноги. У коментарях під знімком висловилася дружина Дантеса Надя Дорофєєва, яка за годину до цього виклала подібне фото на цьому ж колі.

"Своє не міг придумати?",- жартівливо написала співачка під фото чоловіка. У відповідь на це Володимир заявив: "Написав тобі теж саме". І дійсно - під схожим знімком Дорофєєвої стоїть такий коментар.

Треба сказати, що розбірки зоряної пари здорово повеселили шанувальників, які також почали коментувати знімки Наді і Вови: "У вас з Надею один круг на двох?", "У вас прям з Надею поділяються пости на: "любиш засмагати" або "що краще море чи басейн", "Ви такі обидва смішні", "А де ж короткі плавки замість шортів?".

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