Українська співачка Надя Дорофєєва і її чоловік, співак і блогер Володимир Дантес здивували кадрами з відпочинку в Греції

Нещодавно Надя і Володимир відзначили десять років відносин, про що повідомили в мережі, в Дантес навіть створив спеціальний кліп для дружини з раніше непоказаними архівними кадрами. Після цього пара поспішила полетіти до Греції на відпочинок.

Тепер звідти зірки активно показують свої будні, розповідають про незручні випадки і навіть показують, як продовжують тренуватися вранці. Щоб не втратити форму, пара разом проводить тренування з ранку.

Увечері ж вони, як правило, ходять в ресторан і цей раз не обійшовся без кумедних моментів:

"Ой, хлопців, ну все. Ну це розлучення! Я значить одягаю спортивні, але елегантні штани. Білу футболку. А потім виходить Надя. Надя, Підійди сюди на хвилинку. Просто що? Як тепер ось йти з цим в нормальний заклад? Навіщо мене так принижувати?» - удавано обурено поскаржився Дантес, поки Надя засміялася.

Зазначимо, що пара вирішила "сховатися" від усіх на відпочинку за кордоном, передає. У зірок було багато виступів, планів і роботи, а після напруженого графіка потрібно відмінно розслабитися.

Цього разу подружжя вирішило відпочити з "розмахом". Надя і Володимир зняли двоповерхову віллу з величезним басейном. В їх житло налічується кілька спалень, а також є великий зал.

За визнанням Дантеса, вони з дружиною вперше вирішили зняти таке розкішне житло.

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