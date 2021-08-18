Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив записати сторіс, звернувшись до всіх людей жіночої статі

Як пише Politeka.net, Надя і Володимир вже більше 10 років разом, хоча тільки шість років тому офіційно оформили стосунки. Дантес є популярним українським співаком, який у 2019 році після творчої перерви повернувся на сцену. Також красень активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Є якесь звернення до всіх людей жіночої статі. В який момент ви вважали за потрібне чмирити плавки? І всі ходять чоловіки тепер в шортах. Це що таке? Чому наша частина ніг повинна не засмагати? Чому ми повинні їх соромитися плавочек? Чому це не стильно, це смішно? Ммм?",- сказав Дантес.

"Коли почався цей протиплавочний рух?",- додав він.

На ще одному сторіс Дантес влаштував голосування. Володимир запропонував вибрати між плавками, показавши чоловіків у них, а також показав себе в плавальних шортах.

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