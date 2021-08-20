Известный исполнитель Владимир Дантес поделился необычным кадром после отдыха

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который недавно начал свою сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. На днях артист вместе с женой вернулись с заграничного отпуска, и теперь в соцсети он показал свое загорелое лицо.

На новой фотографии, которую Вова сделал на веранде собственного дома, он показал крупным планом свое лицо и густую растрепанную шевелюру. Перед камерой артист появился в красной футболке, он слегка прикрыл глаза и чуть раскрыл рот.

В подпсии к публикации Дантес рассказал об отдыхе, и своем загаре: "Я обещал выложить селфи после отдыха. А я не балабол. Синяки ушли, а на их место пришёл загар. Заросли усы в бороде и веснушках. Стал мыслить позитивнее. Вообще стал счастливее. Понял, что могу выставить фото с таким выражением лица, т. к только что понял, что опять нужно работать, а я прям морально не готов к этому. Но…куда ж вы без меня. Не справитесь".

Напомним, Дантес рассказал о новом шансе для брака с Дорофеевой: "Мы три раза разводились, сейчас вот опять...".

Как сообщала Politeka, Загорелая Дорофеева в мини-купальнике нашла, за что себя похвалить: "Ну, ничего себе...".

Также Politeka писала, что Семейные "разборки" между Дорофеевой и Дантесом развернулись в Сети: "Свое не мог придумать?".