Известный исполнитель Владимир Дантес поделился необычным кадром после отдыха
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который недавно начал свою сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. На днях артист вместе с женой вернулись с заграничного отпуска, и теперь в соцсети он показал свое загорелое лицо.
На новой фотографии, которую Вова сделал на веранде собственного дома, он показал крупным планом свое лицо и густую растрепанную шевелюру. Перед камерой артист появился в красной футболке, он слегка прикрыл глаза и чуть раскрыл рот.
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В подпсии к публикации Дантес рассказал об отдыхе, и своем загаре: "Я обещал выложить селфи после отдыха. А я не балабол. Синяки ушли, а на их место пришёл загар. Заросли усы в бороде и веснушках. Стал мыслить позитивнее. Вообще стал счастливее. Понял, что могу выставить фото с таким выражением лица, т. к только что понял, что опять нужно работать, а я прям морально не готов к этому. Но…куда ж вы без меня. Не справитесь".
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