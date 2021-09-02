Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя и рассказал о новой работе

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является украинским телеведущим и певцом. В 2015 году красавчик женился на Наде Дорофеевой, а в 2019 выпустил первую песню после длительного творческого перерыва. Недавно Дантес выпустил первый сольный альбом. Не забывает певец и об Инстаграм, где делится с фолловерами творчеством и кадрами из личной жизни.

На новых сторис Дантес появился в пиджаке.

"Ребят, новое место работы. С вот этими. Он у одного аллергия, второй кашляет... Нормальные. Здорова", - сказал Владимир.

Как можно понять, певец стал ведущим в шоу "Рассмеши комика" с Юрием Ткачом и Евгением Кошевым.

На втором сторис Кошевой и Ткач уже были вместе с Дантесом. Парочка корчила гримасы, позируя для фото.

"Как вам новый ведущий?", - написано было под фото.

"Мне нравится", - ответил Дантес.

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