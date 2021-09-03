Новым ведущим шоу "Розсміши коміка" стал известный артист

Шоу "Розсміши коміка" в Украине выходит с 2011 года, пишет Politeka.net. Суть программы в том, чтобы рассмешить судей - известных комиков. Стоит отметить, что состав жюри несколько раз менялся.

В частности, участники пытались рассмешить Владимира Зеленского, Евгения Кошевого, Юрия Ткача, Олю Полякову и других.

Также менялись и ведущие программы, в разные годы ими становились Дмитрий Шепелев, Виктор Васильев, Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Сейчас идут съемки нового сезона, и на официальной странице "Квартал 95" обнародовали имя нового ведущего проекта - им оказался певец, блогер, муж исполнительницы Нади Дорофеевой - Владимир Дантес.

Следовательно, Игорь Ласточкин покинул проект.

"Впервые вместе на сцене", - авторы сторис подписали видео, на котором Дантес обнимается с Ткачем и Кошевым, которые в новом сезоне заняли места судей.

Владимир Дантес в своем сторис прокомментировал свои съемки в проекте:

"Привет! Новое место работы с вот этими... Вон у одного аллергия, второй кашляет... Нормально!, - в шутку произнес артист, а в конце прокричал Ткачу и Кошевому приветствие: "Здорова!", и получил такое же в ответ.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес откровенно рассказал о своём стеснении

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