Звезды "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач отправили своих дочерей в первый класс

В 2014 году Евгений Кошевой и его жена, дизайнер Ксения, стали родителями второй дочки Серафимы, пишет Politeka.net.

Первого сентября этого года девочка пошла в первый класс. Об этом счастливые родители сообщили в своих аккаунтах Инстаграм. В частности, Ксения опубликовала кадры праздника в сторис.

Как оказалось, Серафима пошла в школу вместе с дочкой Юрия Ткача и его супруги Виктории, Елизаветой.

Обе семейные пары выбрали учебное заведение "KYIV INNOVATION SCHOOL", которое находится в Днепровском районе.

Ксения опубликовала кадры, как проходила школьная линейка.

А также позже сделала пост с семейными фото.

"С 1 сентября! 💼🍁✏️📚 С Днем знаний !!! Ждем каникулы 😂😂😂", - написала Кошевая.

"❤️👏👏👏Поздравляю!", "❤️❤️❤️супер!!! Симе веселых друзей!!", "О!!!! Две подружки в одном классе!!! Это будет 🔥🔥🔥", "Второй раз в 1 класс!", "Успехов Первокласснице!!!!🔔🎈", "Круто приветствуем !!!! 😍", "Поздравляю с первым классом)🎉🎉🎉🎉🎉", "Поздравляю первоклашку🎊🎉выдержки родителям 🤣", "Поздравляем 😍 Хороших оценок, успехов в учебе, терпения и крепкого здоровья", - написали пользователи сети.

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