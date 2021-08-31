Жена ведущего актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения рассказала о пополнении в семье

Как пишет Politeka.net, популярный украинский юморист Евгений Кошевой, которого все знают благодаря игре в "Вечернем квартале", участия в проєктах "Лига Смеха", "Рассмеши комика", ролям в многих комедийных фильмах, вместе с женой Ксенией, дочерьми Варварой и Серифомою и своей тещей живет в загородном доме недалеко от Киева.

Жена Кошевого Ксения, которая до замужества строила успешную карьеру в известном балете "Freedom", часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram. На этот раз Ксения Кошевая рассказала о неожиданном пополнении в семье. Дело в том, что их домашняя любимица родила двух котят.

"Очень неожиданно у нас появились котята", - написала Ксения.

Как видим, кроме кошки, в семье Кошевых живет еще и собака породы чихуахуа, которую назвали Чили. В одном из интервью юморист рассказывал, что собачку купили его меньшей доченьке Серафиме пока он был на работе.

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