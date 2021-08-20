Комік Євген Кошовий вивів у світ красуню-дружину і двох дочок - Варвару і Серафиму

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського гумориста з "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно дружина артиста виклав в мережу кадри з червоної доріжки в кінотеатрі, куди вони з чоловіком і дітьми прийшли на перегляд українського мультика "Гулівер повертається". На кадрах багато хто звернув увагу, як підросли доньки Кошового, особливо Варя.

На знімках щасливе сімейство весело позує, місцями навіть кривляється. Для виходу в світ Ксенія Кошова вибрала стриманий світлий костюм стильного крою, а сам комік був у білій футболці, накинувши зверху темну кофту. Маленька Серафима з пишним волоссям теж вбралася в біле, а ось куди більш ефектно виглядала старша дочка артиста Варвара. 13-річна дівчинка одягла довге лілове плаття в білий горошок з глибоким вирізом, яке підкреслило дівочу фігуру.

У коментарях до фотографій користувачі почали активно обговорювати знімки сімейства, відзначаючи, як подорослішала Варвара: "Невже Варя така доросла? Квіточка розкривається", "Варя звичайно мамина копія, просто красуня", "Ось же "фірмові" дівчатка, не переплутаєш, чиї діти", "Чому Варя в 13 виглядає на 20? А я у свої 25 максимум на 15", "Викликаєте тільки позитивні емоції, спасибі", "Красиві".

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