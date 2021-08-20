Комик Евгений Кошевой вывел в свет красотку-жену и двух дочек – Варвару и Серафиму

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского юмориста из "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно жена артиста выложил в сеть кадры с красной дорожки в кинотеатре, куда они с мужем и детьми пришли на просмотр украинского мультика "Гулливер возвращается". На кадрах многие обратили внимание, как подросли дочки Кошевого, особенно Варя.

На снимках счастливое семейство весело позирует, местами даже кривляется. Для выхода в свет Ксения Кошевая выбрала сдержанный светлый костюм стильного кроя, а сам комик был в белой футболке, накинув сверху темную кофту. Маленькая Серафима с пышными волосами тоже нарядилась в белое, а вот куда более эффектно выглядела старшая дочь артиста Варвара. 13-летняя девочка надела длинное лиловое платье в белый горошек с глубоким вырезом, которое подчеркнуло девичью фигуру.

В комментариях к фотографиям пользователи начали активно обсуждать снимки семейства, отмечая, как повзрослела Варвара: "Неужели Варя такая взрослая? Цветочек раскрывается", "Варя конечно мамина копия, просто красотка", "Вот же "фирменные" девочки, не перепутаешь, чьи дети", "Почему Варя в 13 выглядит на 20? А я в свои 25 максимум на 15", "Вызываете только позитивные эмоции, спасибо", "Красивые".

Напомним, Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красоток и детей: "Похожи на сказочных…".

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой вывел в свет своих белокурых дочерей, старшая настоящая красотка: "Вау!".

Также Politeka писала, что Дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: умилительные кадры.