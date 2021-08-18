Юморист и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался в любви и поздравил жену с днем рождения

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима. Евгений и его семья активно ведут социальные сети и радуют поклонников новым контентом.

На этот раз юморист выложил новую фотографию на своей странице в Инстаграм. На снимке - его жена Ксения. Сегодня она празднует день рождения.

"Не хочу, чтобы ты менялась. Меня всё в тебе устраивает) Я люблю в тебе всё) ну практически😂 есть мелочи😂но без них не интересно🤷‍♂️ Взлетай. Лети. Летай. Радуйся жизни. У нас прекрасные дети. Рядом всегда есть настоящие друзья. Ну и я, конечно 🙄😂 Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, МОЯ КСЕНИЯ ПАВЛОВНА😎 Будь здорова. С Днём Рождения", поздравил свою избранницу Евгений Кошевой.

Также юморист показал, как выглядела его жена Ксения в детстве.

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