Популярна акторка Олена Кравець разом із іншими знаменитостями країни побували на урочистому підняті Прапора України

Як пише Politeka.net, талановита акторка Олена Кравець, телеведучий Юрій Горбунов, співачка Руслана, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та інші зірки побували на підняті Прапора України в географічному центрі України у селі Мар’янівка Черкаської області.

"Сьогодні мали честь відкрити Географічний центр України і бути присутніми на піднятті Прапора України!!З Днем Прапора,рідна країно!!", - написав у своєму Instagram Юрій Горбунов.

Пізніше акторка "Жіночого кварталу" Олена Кравець розповіла, що навіть розплакалася від почуття гордості за країну та зворушливості моменту.

Урочистості, на яких побував також Президент України Володимир Зеленський, відбулися з нагоди Дня прапора, який щорічно святкують 23 серпня.

За словами Зеленського, у географічному центрі України біля флагштока з національним стягом розміщено артоб'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють 24 області України й український Крим.

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