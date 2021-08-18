Українська гумористка і актриса "Квартал 95" Олена Кравець виступила на публіці після травми
Як передає Politeka.net, Олена Кравець є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в гумористичному шоу КВН. Після Олена потрапила в "Квартал 95", де грає донині. Гумористка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в житті.
Як відомо, нещодавно Олена отримала травму. Вона розповіла новину про те, що зламала палець на нозі і їй доводилося довгий час ходити за допомогою милиць. Раніше гумористка виступала стоячи на милицях. А зараз в мережі, на одній з фан-сторінок присвячених Олені Кравець, поділилися відео з останнього виступу "Квартал 95", де актриса вже ходить за допомогою тростини.
"Олена Кравець виступала з поламаною ногою. Але якби про це не сказали, я б і не помітила", повідомили на фан-акаунті.
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