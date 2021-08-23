Популярная актриса Елена Кравец вместе с другими знаменитостями страны побывали на торжественном поднятии флага Украины
Как пишет Politeka.net, талантливая актриса Елена Кравец, телеведущий Юрий Горбунов, певица Руслана, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и другие звезды побывали на поднятые Флага Украины в географическом центре страны в селе Марьяновка Черкасской области.
"Сегодня имели честь открыть Географический центр Украины и присутствовать на поднятии Флага Украины!!С Днем Прапора, родная страна!!",- написал в своем Instagram Юрий Горбунов.
Позже актриса "Женского квартала" Елена Кравец рассказала, что даже расплакалась от чувства гордости за страну и трогательности момента.
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Торжество, на котором побывал также Президент Украины Владимир Зеленский, состоялись по случаю Дня флага, который ежегодно празднуют 23 августа.
По словам Зеленского, в географическом центре Украины возле флагштока с национальным флагом размещено артобьект, где расположено 25 стальных крыльев, которые олицетворяют 24 области Украины и украинский Крым.
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